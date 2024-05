Personale Acme. L’azienda ritira i licenziamenti

Licenziamenti ritirati alla Acme di Calenzano. Dopo il confronto tra vertici dell’azienda specializzata in minuteria metallica per la moda, sindacati e istituzioni, promosso dalla Regione con la riunione del tavolo di crisi, è arrivato lo stop alla procedura di licenziamento collettivo dei 14 dipendenti. La procedura era stata avviata alcuni giorni fa, simbolicamente significativa della crisi che sta attraversando il settore moda in Toscana. All’incontro col consigliere del presidente per le crisi aziendali Valerio Fabiani, la struttura dell’Unità di crisi di Arti, il sindaco di Calenzano Riccardo Prestini e i rappresentanti di Fiom-Cgil e Uilm-Uil, l’amministratore delegato di Acme ha manifestato la "disponibilità a valutare alternative ai licenziamenti al fine di salvaguardare i livelli occupazionali". Prossimo tavolo, il 31 maggio.