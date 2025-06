Chi pedala guadagna denaro, prorogato progetto a Firenze

Firenze, 8 giugno 2025 - E' stato prorogato fino all'inizio di novembre il progetto sperimentale 'Pedala, Firenze ti premia' che vuole promuovere il mezzo a due ruote per gli spostamenti cittadini in cambio di un contributo mensile e anche bonus per i cittadini più virtuosi: fino a 20 centesimi di euro per chilometri percorso e un massimo di 30 euro il mese. Sono previsti premi per i più virtuosi fino a 100 euro. Finanziato con 1,2 milioni di euro, è uno dei progetti pilota elaborati con i cittadini nell'ambito del progetto 'Firenze per il clima' e rientra dell'Accordo di programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria stipulato tra Regione e ministero e approvato dal Comune di Firenze. 'Pedala, Firenze ti premia' ha debuttato un anno fa: si basa su un kit, realizzato da Pin Bike, che è un sistema brevettato e antifrode per la certificazione, il monitoraggio e la gamification delle tratte urbane, e su un'app. Il kit è composto da un dispositivo hardware bluetooth che certifica l'effettivo utilizzo della bicicletta, oltre a un supporto smartphone da manubrio e da luci di segnalazione. A fine gennaio l'iniziativa si è estesa all'Università di Firenze che ha acquistato per docenti, dipendenti e studenti 500 kit. Nelle prime ore post lancio del progetto l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio parlò di grande successo dell'iniziativa: “Non ci aspettavamo un successo così – dichiarò allora Giorgio -: già dalle 10, orario di apertura della fase di registrazione, l’app di Pin Bike, il partner che ha messo a disposizione l’hardware per monitorare l’utilizzo della bicicletta, è stato preso d’assalto. In pochissimo tempo tutti i kit sono stati assegnati e sono circa un centinaio le persone in lista di attesa. Valuteremo sin dalle prossime settimane, una volta valutate le domande pervenute, di aumentare la dotazione di kit e di metterli a disposizione dei cittadini”.