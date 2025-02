Perdita di gas in via del Molino. Scatta la chiusura

Chiusa, ieri mattina presto, via del Molino dall’incrocio con via Paisiello al ponte sull’incrocio con via di Prati per una perdita di gas. L’allarme è scattato poco prima delle 8 e sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia municipale calenzanese che ha chiuso la strada per sicurezza e dato disposizioni per il traffico veicolare. Trattandosi di una chiusura improvvisa e non preventivata infatti è stato necessario gestire la viabilità, in più gli agenti hanno dato supporto anche per il servizio Piedibus, l’accompagnamento a piedi dei bambini a scuola. I tecnici di Centria sono stati al lavoro molte ore fin da ieri mattina effettuando sondaggi per scoprire l’origine della perdita di gas che ancora, nel tardo pomeriggio di ieri, non era stata individuata. La zona è stata comunque messa in sicurezza con l’apertura di un varco per permettere lo sfiato. Nel tratto, comunque, non sono state effettuate evacuazioni. L’intervento riprenderà questa mattina e il tratto di via del Molino continuerà a essere chiuso fino a quando la perdita non sarà stata trovata.