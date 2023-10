Perdita a Bosconi, al via i lavori

Tecnici di Publiacqua ancora in azione a Fiesole, nella zona Bosconi. Nella giornata di ieri una grossa perdita occulta ha provocato dalla scorsa notte problemi di approvvigionamento all’altezza dell’abitato di Montereggi. Per limitare i disagi ai residenti, il locale serbatoio idrico è stato integrato con l’apporto straprdinario di autobotti. L’intervento segue quello effettuato nel fine settimana, quando sempre una perdita occulta ha creato problemi al deposito dell’Olmo.

Le ripercussioni sono state avvertite nella parte alta di via dei Bosconi, via Faentina, presso la località Casa al Vento e zone limitrofe. Anche in questa circostanza è stato necessario ricorrere alle autobotti e per limitare i disagi Publiacqua ha organizzato anche un punto di distribuzione d’acqua in località Quattro Strade aperto ai cittadini.