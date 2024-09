Perde il controllo e cade nel fiume. Illeso dopo un volo di venti metri

Da una parte un’auto che vola per venti metri fino a dentro la Sieve. Dall’altra una carambola con quattro auto coinvolte, una macchina girata su se’ stessa ed una persona che ha evitato l’investimento per pochi centimetri. Non c’è dubbio che ieri pomeriggio – nel caos di un doppio incidente – quel tratto della strada statale 67 tra Scopeti e Casini sia stato protetto da una buona stella. Perchè dai due incidenti, gravi ed uno dei quali multiplo, tutti ne sono usciti illesi. Nemmeno un ferito in una situazione che sarebbe potuta facilmente finire in altra e ben più pesante maniera.

Andando per ordine, il primo evento ha visto protagonista un uomo residente a Londa e che lavora a Rufina. Una persona che si trovava alla guida della sua auto (una Suzuki Jimny nera) quando, per cause ancora in corso di chiarimento, ha perso il controllo della macchina all’altezza della curva. Finendo sotto alla carreggiata stradale e fermandosi, dopo un volo di circa venti metri, nella Sieve.

L’uomo è stato in grado di risalire fino alla strada e dare l’allarme. Uscendo sostanzialmente illeso da una situazione decisamente pesante. Tutto è avvenuto all’altezza del chilometro 111+500. Tra le possibili cause di quanto accaduto, anche il manto stradale scivoloso. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per recuperare la carcassa della macchina dal fiume. Insieme a loro anche i carabinieri e personale del corpo di polizia Locale Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, comandato da Sara Marroncini. Mentre si stavano svolgendo queste operazioni, sotto gli occhi dei soccorritori, si è verificato un ulteriore e grave incidente, con quattro auto coinvolte in un violento tamponamento a catena. La prima auto ha girato a 360 gradi su se’ stessa. Dopo il primo impatto una persona è scesa da una delle macchine coinvolte finendo a pochi centimetri dall’essere travolto da un’ulteriore vettura. La carambola, come nell’incidente precedente, non ha provocato feriti o peggio. La buona stella, della quale la statale 67 ha costantemente bisogno, questa volta ha fatto il proprio dovere.