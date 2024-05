"Per Michela", no alla violenza sulle donne. E il 20 maggio concertone alle Cascine

Riprendono gli eventi per ricordare Michela Noli (nella foto) e tenere alta l’attenzione contro la violenza sulle donne attraverso "Per Michela". Il progetto è stato presentato nei giorni scorsi in Palazzo Vecchio alla presenza di Paola Alberti e Massimo Noli, genitori di Michela, del presidente del Quartiere 4, Mirko Dormentoni, dell’assessora alle pari opportunità Benedetta Albanese, della presidentessa del centro antiviolenza Artemisia, Elena Baragli, del vicepresidente del G.S. Le Torri Podismo Firenze, Sanzio Moretti, e di Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti.

Quest’anno il programma prevede due iniziative che si terranno domani e venerdì 20 maggio. Si tratta, come sempre, di un’occasione di incontro unica non solo per ricordare ma anche per sensibilizzare su un argomento che riguarda tutti, oltre che per supportare con un aiuto concreto. "Per Michela" infatti si prefigge l’obiettivo di attivare strumenti di sensibilizzazione nei contesti lavorativi e di sostenere l’autonomia di donne e bambini sopravvissuti a situazioni di violenza. "Corri per Michela", organizzato dal G.S. Le Torri, è il primo appuntamento ed è fissato per le 8.30 di domani, momento di ritrovo per la corsa podistica non competitiva di 7 km o, in alternativa, della passeggiata ludico-motoria di 5km, che prenderà il via dal Giardino Michela Noli in via Torcicoda alle 9.30. La partecipazione alla corsa richiede una quota di iscrizione di 5 euro (2 per partecipare alla camminata), che verranno interamente devoluti all’associazione Artemisia per le attività a supporto delle donne e dei bambini/bambine vittime di violenza.

Venerdì 20 maggio alle 19.30, invece, si terrà l’evento "Insieme per Michela", un concerto ad ingresso libero al pratone delle Cornacchie alle Cascine. Si esibiranno Dolcenera, Choreos, Saverio Lanza, Chiara Riondino, Daniela Morozzi, Anna Meacci, Cecco e Cipo, Francesco Ricci, Simona Bencini e i Maledetti Luna Park (Loredana Bertè Tribute Band). La serata, promossa in collaborazione con "Le Nozze di Figaro", verrà condotta da Gaia Simonetti e vedrà la partecipazione di Andrea Muzzi, regista, interprete e sceneggiatore. Nel parco, sarà allestito un gazebo di Artemisia per favorire la distribuzione di materiale informativo e la raccolta fondi. È possibile donare anche tramite la raccolta fondi dedicata sul sito GoFundMe – Corri per Michela.