Per fare spesa basta un click. Arriva il servizio Deliveroo di Esselunga: tutto con la App

Arriva il Deliveroo di Esselunga. I clienti tramite la App di Deliveroo possono fare una spesa scegliendo i prodotti dell’assortimento e riceverla a casa in pochi minuti. Il servizio, attraverso il negozio di sola consegna laEsse by Deliveroo HOP di Firenze in Via Vincenzo Bellini 26, può offrire ai consumatori più di 1.500 prodotti (tanti piatti pronti della gastronomia, le referenze a marchio privato e prodotti di marca ma anche prodotti legati alla tradizione gastronomica fiorentina). Le consegne rapide avvengono in pochi minuti e raggiungono gran parte della città di Firenze, tra cui il centro storico e le zone di San Frediano, Santa Maria Novella, Novoli, Rifredi, Porta al Prato, Statuto, Oltrarno e, in parte, Isolotto.