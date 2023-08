Pelletteria Scandicci: La Cisl chiama in causa il Comune sulla formazione

"C’è una mancanza di prospettiva, e il rischio concreto è di perdere un sapere che ha fatto del distretto di Scandicci un’eccellenza nel mondo". Affermazione convinta quella di Gianluca Valacchi, segretario Femca Cisl Firenze-Prato che si occupa del settore moda per l’area: "Sono d’accordo – spiega – con molte cose dette dal presidente dell’Alta scuola di Pelletteria di Scandicci nei giorni scorsi su ‘La Nazione’ ma credo si debba fare una ulteriore riflessione. Io sono convinto che manchi una visione prospettica di quello che sarà il nostro distretto, sia di Scandicci per la pelletteria che di Prato per il tessile: 15 anni fa chi entrava nel mondo della pelletteria entrava in piccole aziende in cui una intera generazione imparava a fare una borsa dall’inizio alla fine. Oggi, invece, stiamo tirando su una generazione di ragazzi, e ben venga, chiaramente, che i ragazzi si avvicinino al settore manifatturiero, ma magari imparano solo una una fase e non l’intero prodotto perché la scuola di un certo brand, in quel momento, ha bisogno di una determinata lavorazione".

Secondo Valacchi, dunque, "si sta perdendo la riproduzione del sapere. Quando l’attuale generazione di 50-55enni andrà in pensione questo patrimonio rischia di andare perduto per sempre. Allora le istituzioni, il Comune di Scandicci ma anche la Regione e gli altri Comuni interessati dal sistema della moda in quest’area, facciano sinergia e si riapproprino della formazione, andando a trovare queste risorse e coinvolgendole in progetti formativi in cui possano tramettere le loro competenze e il loro sapere, e poi naturalmente sostenendo le imprese artigiane che sono il cuore pulsante del nostro distretto".

Sandra Nistri