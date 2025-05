Pellegrinaggio giubilare a piedi da Sesto a Montesenario

Circa cento persone hanno preso parte, domenica scorsa, al pellegrinaggio giubilare del Vicariato di Sesto Fiorentino e Calenzano al Convento di Montesenario. Più o meno la metà dei partecipanti provenienti da diverse parrocchie sestesi e calenzanesi, seguendo la tradizione, ha raggiunto il monastero a piedi da diversi itinerari, il più impegnativo dei quali era quello che partiva da Sesto e attraversava Monte Morello con partenza al mattino presto e una camminata di diverse ore.

Per chi, invece, ha optato per un tratto più breve l’appuntamento era fissato alle 13,30 all’Olmo con circa due ore di cammino. Dopo l’arrivo di tutti e la possibilità di potersi riposare un po’, alle 17, i pellegrini del Vicariato hanno partecipato alla recita del Rosario e poi alla Messa nel Santuario.

L’accompagnamento sul percorso più impegnativo è stato svolto dai volontari delle Sezioni di Sesto del Club Alpino Italiano e della Racchetta, sempre insieme in questo tipo di iniziative e, per fortuna, non ci sono stati imprevisti durante il percorso, né qualcuno si è arreso prima della meta. "Dimostrando grande tenacia – commenta Stefano Rolle del CAI – tutti i pellegrini escursionisti sono arrivati senza problemi".

S.N.