Pelago Calcio, realtà in crescita. Fiore all’occhiello: la scuola calcio

Pelago calcio avanti tutta, fra conferme e alcune novità. La società biancoverde vanta una ottima Scuola calcio e un settore giovanile in crescita, fino ad arrivare alla squadra dilettanti di Seconda categoria. Oltre 200 i tesserati sotto la regia di un valido staff direttivo e istruttori federali. Il presidente è Massimo Grifoni, vice presidente Claudia Certini, responsabile del settore giovanile e attività di base Simone Renai. Questi gli allenatori delle giovanili: Allievi, in panchina Andrea Tomer che ha sostituito la scorsa settimana Stefano Torrini, vera bandiera del Pelago; Torrini ha lasciato per impegni familiari ma rimane vicino alla società. Allievi B, Marco Vigliotti e Francesco Tantulli. Giovanissimi, Stefano Pasquini e Zeno Schievenin. Giovanissimi B Giacomo Fineschi e Lorenzo Sati. Gruppi promettenti e con i mezzi per ben figurare nei campionati provinciali Figc-Lnd.

La Scuola calcio ha una importante affiliazione e collaborazione con l’Acf Fiorentina. Questo accordo prevede la presenza a Pelago di istruttori professionisti che seguono i ragazzi con stage, programmi di lavoro, allenamenti ed esercizi didattici. L’attività è svolta sul campo in erba naturale dello stadio Paolo Del Lungo. "Sono molto contento – afferma il dirigente Simone Renai – perché i numeri dei tesserati sono incrementati, a testimonianza della serietà della società e del buon lavoro svolto. Vogliamo fare sport abbinandolo al divertimento e al piacere di stare insieme. Abbiamo squadre di discreto livello e siamo riusciti a costruire il gruppo del 2011 dove lo scorso anno erano solo 4 tesserati. A Pelago c’è serenità e tranquillità e gli allenatori devono essere amici dei ragazzi per mantenere il gruppo e togliersi delle soddisfazioni. Essere presenti in tutte le categorie giovanili è un vanto per un piccolo paese come il nostro. Fiore all’occhiello rimane la scuola calcio con tante giovani promesse".

Infine, le parole del presidente Massimo Grifoni: "Portare avanti una società è un grande impegno, ma tutti noi siamo orgogliosi di svolgere questa missione. Vedere tantissimi ragazzi con la casacca biancoverde ci riempie di gioia. Ringrazio il paese, l’amministrazione comunale, i volontari e gli sponsor che sono fondamentali. Avremo a breve due nuovi spogliatoi e altri servizi, con la sede ristrutturata. Il sogno nel cassetto è realizzare il manto in erba sintetica nel campo sussidiario".

Francesco Querusti