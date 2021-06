Firenze, 4 giugno 2021 - Una vita costellata di successi. Dopo aver ricevuto riconoscimenti da tre presidenti della Repubblica (Ciampi, Napolitano e Mattarella) e da 2 Papi (Benedetto XVI e Francesco), adesso arriva anche il Pegaso d’oro della Regione Toscana. Sabato 5 giugno alle 12 a Palazzo Strozzi Sacrati il fondatore e presidente dell'Osservatorio permanente Giovani-Editori, Andrea Ceccherini, riceverà il prezioso riconoscimento.

Era il 5 giugno di 21 anni fa che proprio a Firenze, a Villa Cora, nacque l’ambizioso progetto dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori. Alla base c’è una grande intuizione: siccome l’universo della comunicazione sta cambiando, ed è facile perdersi nel mare magnum di internet, è importante dare ai giovani gli strumenti per schivare le bufale e cibarsi solo della vera informazione, quella di qualità. Quel giorno per Ceccherini è l’inizio di una travolgente ascesa.

Basti solo pensare che il gigante Apple ha selezionato l’Osservatorio di Ceccherini tra il meglio dell’offerta formativa, per portare avanti a livello internazionale il progetto di alfabetizzazione mediatica. Grazie a "Il Quotidiano in Classe" Ceccherini ha infatti allenato, in questi vent’anni, milioni di ragazzi delle scuole superiori a pensare con la propria testa.

E’ proprio l’affermazione del modello de "Il Quotidiano in Classe" , a costituire le basi per ciò che arriverà dopo. Questo anche grazie agli alleati preziosi nel mondo della scuola e al coinvolgimento di grandi gruppi editoriali. Tra soci e partner ci sono: La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, L’Arena, Bresciaoggi, Il Giornale di Vicenza, l’Adige, Gazzetta di Parma, Gazzetta del Sud, Il Messaggero, Il Gazzettino, La Provincia di Cremona, Giornale di Sicilia.

Ceccherini in questi anni ha portato a Firenze i grossi calibri del mondo della finanza.