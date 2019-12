Firenze, 17 dicembre 2019 - Grave incidente a Firenze, dove una ragazza di 26 anni è stata investita dalla tramvia. E' accaduto intorno alle 18 sulla linea T2, alla fermata della Novoli Regione. Immediati i soccorsi e l'intervento delle forze dell'ordine per i rilievi. Per liberare la donna, un vagone è stato sollevato dai vigili del fuoco.

Come informa anche l'assessore alla viabilità Giorgetti, via di Novoli è stata chiusa per permettere i soccorsi ed è stata riaperta soltanto dopo le 20. Il traffico è stato deviato fino a quell'ora in via Carissimi.

I vigili del fuoco e il 118 hanno lavorato a lungo nelle delicate operazioni per liberare la ragazza da sotto il convoglio. La ragazza, di origine eritrea, è stata poi trasferita all'ospedale di Careggi. Dove si trova in prognosi riservata.

Pesanti ripercussioni per il traffico, in un'ora di punta, si sono verificate anche in via Pistoiese.

Ed è stato interrotto il servizio della tramvia sulla linea T tra le fermate "Redi" e "Novoli Palazzi Rossi", mentre era sotto choc il conducente che guidava il convoglio.

Il gestore della tramvia informa che tra queste due fermate sono stati istituiti bus sostitutivi. Si sono protratte infatti le operazioni per rimettere il convoglio sui binari. Intanto si cerca di capire la dinamica. Di aiuto dovrebbero essere anche le telecamere di sicurezza presenti alla fermata. Per i rilievi e per disciplinare il traffico è intervenuta la polizia municipale.

© Riproduzione riservata