Pedibus più colorato e sicuro con le pettorine catarinfrangenti

Da questa settimana il percorso centro-scuola Del Puglia è ancora più colorato e sicuro, grazie alle pettorine catarifrangenti del Pedibus donate dal Comune ai bambini iscritti gratis al servizio curato da Conkarma. I giovani studenti vanno a scuola a piedi, creando un millepiedi di zaini e grembiuli che in sicurezza su percorsi pedonali e con la guida di un adulto, permette loro di essere e sentirsi indipendenti e ai genitori di non affollare le strade con le auto. La pettorina è un ausilio in più per essere ben riconoscibili. Iscrizioni aperte tutto l’anno, info sul sito del Comune.