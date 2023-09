Pd-Iv, prove di rottura: "Verifica di maggioranza". Padovani, 10 milioni già approvati in giunta

Si avvicina la prima vera prova del nove. L’alleanza tra Italia Viva e Pd potrebbe saltare, con l’uscita del partito di Renzi. Riunione di maggioranza urgente fissata per la prossima settimana, dopo lo strappo (a dire il vero più scontato che atteso) di ieri in commissione sugli affitti brevi.

Le tensioni – se non portano a una rottura prima – potrebbero volgere al culmine sulla delibera di variazione di bilancio. Che arriverà in consiglio a ottobre (anche se la data non è ancora formalizzata) e al cui interno è previsto l’investimento da dieci milioni per la realizzazione del nuovo stadio del rugby Padovani. Alla prima festa regionale di Italia viva al Mandelaforum, Matteo Renzi aveva lanciato l’anatema: mai al Padovani. Con il noto seguito che gli stadi nuovi non si fanno con i soldi pubblici.

Il clima è già incandescente, il Pd invoca una verifica in tempi brevi, tra il partito di Renzi e il Pd, ma la rottura – se non arriverà prima – potrebbe diventare fatto concreto in occasione del voto sulla variazione di bilancio. Su quella delibera che è già stata approvata dalla giunta all’interno di un pacchetto di entrate di fondi Pon metro e Pnrr. Il bilancio è il documento principe della maggioranza, che non prevede possibilità di divergenza di vedute. E’ la manovra finanziaria del comune, chi non ci sta esce.

E ieri ci sono state le prove generali di quello che potrà accadere. Nella commisione (congiunta tra la 2 e la 3) che ha dato il via libera alla stretta sugli affitti brevi, Italia Viva ha votato no: "Il sindaco Nardella ha scelto di intervenire con una norma ‘grossolana’ creando un’ingiustificabile discriminazione tra chi l’attività la può fare e chi no, con la prospettiva quasi certa di una valanga di ricorsi che sarà difficile vincere davanti a un giudice", argomentano le consigliere Iv Mimma Dardano (capogruppo) e Barbara Felleca. E il Pd ha emesso la fatwa. "Il voto contrario di Iv dimostra una visione di città che non collima con quella portata avanti negli anni da questa amministrazione che stiamo guidando insieme a Italia Viva, serve una verifica in tempi brevi", scrivono il capogruppo Pd Nicola Armentano e il presidente della commissione urbanistica Renzo Pampaloni. La prossima settimana.

Lo strappo in commissione è solo una piccola anticipazione di ciò che potrà succedere in consiglio sul documento principe. Alla fin fine quello degli affitti brevi potrebbe essere un piccolo scoglio (andrà in consiglio il 25 settembre). Mentre sul Padovani ci sarà lo scontro finale da fuori o dentro. Anche se ancora non si sa se la Fiorentina avrà intenzione di giocarci.