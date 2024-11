Pauroso incendio a Campi. Distrutta azienda tessile

Ancora tutte da capire le cause che hanno innescato lo spaventoso incendio che nella notte tra sabato e domenica ha distrutto una stamperia di Campi. Il vasto incendio ha interessato l’azienda di floccatura elettrostatica di via Mugellese, nella zona industriale di Capalle, vicino al centro commerciale I Gigli. Per spegnere le fiamme nell’edificio industriale sono intervenuti, intorno alle tre di notte, i vigili del fuoco del comando di Firenze, con il personale del distaccamento di Firenze-ovest, dalla sede centrale, del distaccamento di Empoli e del distaccamento di Calenzano. I pompieri – con due squadre, un’autoscala e quattro autobotti e il funzionario di servizio per coordinare le operazioni di spegnimento – hanno contenuto la propagazione dell’incendio al resto dell’edificio e nel giro di un’ora è stato confinato e poi estinto. Le operazioni di raffreddamento e di bonifica sono andate avanti per tutta la notte con una ’regolare’ dispersione dei fumi. Sul posto erano presenti anche i carabinieri, l’assessore e il responsabile della protezione civile del Comune di Campi Bisenzio oltre al proprietario dell’azienda distrutta. Al momento dell’incendio la fabbrica era chiusa e non risultano persone coinvolte. Da quantificare, ma sicuramente ingenti, i danni visto che l’azienda tessile si occupava di floccatura elettrostatica, ovvero una particolare tecnica di stampa dove si utilizzano strumenti avanzati tecnologicamente e tecniche produttive all’avanguardia.