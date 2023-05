Paura per un cinghiale arrivato fino all’ospedale di Torregalli "Mai visto qualcosa di simile qui"

Imbufalito forse no, incinghialito sicuramente. Momenti di tensione l’altra sera verso le 20 in via di Scandicci all’altezza dell’ospedale di Torregalli per un ungulato che è arrivato fino al centro abitato. L’animale, proveniente con tutta probabilità dalla collina di Marignolle, che si trova subito dietro l’ospedale Nuovo San Giovanni di Dio, è stato avvistato mentre transitava sul marciapiede, lato sinistro della strada. Ovviamente a disagio, non essendo nel suo habitat naturale, l’animale avrebbe dato a più riprese segni di nervosismo, provando anche a caricare alcuni passanti. Uno dei testimoni oculari è il presidente dell’associazione che gestisce il campo da golf dell’Argingrosso, Giuliano Bagnoli. "Sono riuscito a scattare una foto – ha detto – non avevo mai visto un animale del genere scorrazzare in un’area così densamente abitata. In tanti hanno avuto paura perché se lo sono visti arrivare di fronte a tutta velocità. In particolare una mamma con una bambina piccola, che ha urlato di paura. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma sarebbe potuta finire anche peggio". Gli ungulati in strada, in mezzo alle case, non sono certo una novità nella zona collinare, a San Martino alla Palma, San Vincenzo a Torri, Cerbaia o Giogoli. Ma vedere animali anche di taglia medio grossa come quello avvistato nella zona di Torregalli, sicuramente non è usuale. La richiesta alle istituzioni è quella di rivolgersi alla città metropolitana per organizzare una battuta sul territorio, in modo da catturare gli animali in esubero.