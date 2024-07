Paura in via Benini. A fuoco due mezzi pesanti. Intervengono i pompieri

Due incendi nella giornata di ieri a Campi. Il primo si è verificato nelle pertinenze esterne di un capannone all’incrocio tra via Chiella e via del Paradiso. Sono stati gli stessi lavoratori a chiamare i vigili del fuoco che hanno risolto la questione senza che ci fossero feriti. Alle 11 invece sempre i Vigili del fuoco arrivati dal comando di Firenze Ovest, sono intervenuti in Via Rocco Benini, per due mezzi pesanti situati nel piazzale di un’attività industriale che stavano bruciando. La sala operativa dei Vigili del fuoco, ha inviato sul posto un’altra squadra proveniente dal comando di Prato, i pompieri hanno messo sotto controllo l’incendio dei due mezzi e protetto l’edificio industriale dall’irraggiamento. L’incendio è stato messo sotto controllo; le operazioni di raffreddamento dopo il completo spegnimento sono andate avanti fino al pomeriggio. Sul posto due squadre e due autobotti.