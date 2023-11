Paura a Drove si ribalta un tir carico di gpl

Paura ieri per il ribaltamento di un camion cisterna carico di Gpl allo svincolo di Drove. L’episodio è avvenuto dopo le 13. Un camion carico di Gpl si è ribaltato per cause ancora ignote. Sembra che l’autista abbia perso il controllo del mezzo che ha sfondato il guard rail e si è rovesciato nel ciglio che costeggia la strada, una decina di metri prima di un distributore di carburanti. In un primo momento, ai soccorritori del 118 accorsi sul posto insieme ala polizia stradale, le condizioni del conducente il veicolo ribaltato erano parse gravi tanto da aver allertato anche l’elisoccorso Pegaso. L’uomo, rimasto incastrato all’interno della cabina di guida è stato estratto dai vigili del fuoco e affidato al personale sanitario. Le ferite riportate sono gravi ma non è in pericolo di vita. Si trova dell’ospedale di Campostaggia. Il mezzo pesante adibito al trasporto di cisterna di Gpl, gas usato come carburante per autotrazione oltre che in bombole, è finito fuori dalla sede stradale e si è ribaltato su un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Petrazzi Castelfiorentino e del comando di Siena con il personale del distaccamento di Poggibonsi. I vigili del fuoco giunti sul posto, hanno verificato la situazione dell’automezzo. E garantito la sicurezza durante le fasi di soccorso al conducente. Inoltre una squadra dei vigili del fuoco è rimasta sul posto in attesa che fosse effettuato il travaso dei 40mila litri di gas Gpl. A garantire la viabilità a senso unico alternato, pattuglie della polizia dell’Unione del Chianti fiorentino. Ma è stato inevitabile che la situazione si ripercuotesse sul traffico. Code si sono formate in entrambe le direzioni di marcia e ricadute si sono avute lungo la Cassia e all’uscita della superstrada Siena Firenze.

Andrea Settefonti