Patto per le energie rinnovabili Nasce la comunità per il territorio

di Sandra Nistri

Nata ufficialmente la Comunità energetica rinnovabile di Calenzano, al termine di un percorso iniziato mesi fa. A siglare la costituzione dell’associazione "Comunità energetica rinnovabile Calenzano" sono stati, nei giorni scorsi, il sindaco Riccardo Prestini e il vicepresidente dell’associazione Energia e Comunità Pietro Milazzo.

D’ora in poi la CER si apre alle adesioni: i soci potranno essere cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali come le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale principale. Tra i membri dovranno esserci due clienti finali e un impianto di produzione. Obiettivo dichiarato dell’operazione quello di fornire energie ‘ambientalmente sostenibili’ con benefici per l’intera comunità: "Mettiamo un tassello importante – commentano infatti il sindaco e l’assessore all’Ambiente Irene Padovani – nel percorso che stiamo portando avanti di azioni concrete per favorire un percorso di transizione ecologica e lotta ai cambiamenti climatici nel territorio e nello stesso tempo per incentivare la produzione, lo scambio e l’autoconsumo di energie prodotte da fonti rinnovabili e promuovere nuove forme di efficientamento e riduzione dei consumi energetici apportando benefici alla comunità".

La nuova Comunità potrà comunque svolgere anche attività diverse rispetto a quella principale: tra l’altro supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili e organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica.

Per illustrare il percorso che porterà all’attivazione della CER è fissata un’iniziativa pubblica, lunedì 15 maggio alle 21, nella sala convegni al quarto piano del municipio nuovo in piazza Gramsci.