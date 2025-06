L’estate delle star di Broadway: "Sarà un racconto emozionante"

Sarà un’estate di eventi in stile Broadway grazie a Hershey Felder, il compositore e musicista di origini canadesi, innamorato di Firenze dove ha scelto di vivere. L’artista, in qualità di direttore artistico di Firenze On Stage, continua così a ’offrire’ alla città un viaggio tra le stelle internazionali organizzando una serie di eventi all’ombra del Cupolone, ovvero al Teatro Niccolini. Questa nuova rassegna estiva celebra il talento globale, la grande musica e il racconto emozionale attraverso voci e storie di artisti d’eccezione.

Il cartellone messo a punto da Felder si apre domani (ore 20,30) con l’attrice e cantante Jenn Colella, star di Broadway (’Come From Away’, ’Urban Cowboy’, ’High Fidelity’, ’Chaplin’, ’If/Then’, ’Suffs’) che incanterà il pubblico in una serata unica. "Preparatevi a lasciarvi travolgere da inni musicali coinvolgenti, ballate emozionanti e racconti affascinanti dietro le quinte della sua brillante carriera sul palcoscenico di Broadway – spiega Felder –. Un repertorio che spazia dai classici del musical americano ai successi di Lerner & Loewe, John Lennon, Stevie Wonder e molti altri. Una serata intima, elettrizzante, che lascerà il segno".

Il 13 giugno (ore 20,30) sarà la volta del grande pianista Boris Berman, acclamato a livello mondiale. Felder sottolinea: "Si esibisce regolarmente in oltre cinquanta paesi nei sei continenti, collaborando con alcune delle orchestre più prestigiose del mondo. Un artista di rara sensibilità e fama internazionale".

Il 14 giugno la cantautrice veneziana Giada Valenti presenterà ’The Italian Heart of the American Songbook’ ovvero ’Il cuore italiano del songbook americano’, un concerto narrativo che accompagnerà gli spettatori in un viaggio dietro le quinte delle canzoni americane. "È molto più di un concerto – spiega Felder –. È un tributo al cuore italiano della musica americana, tra storie sorprendenti e brani resi immortali da Ella Fitzgerald, Elvis Presley, Frank Sinatra, Etta James, Édith Piaf, Tom Jones e Shirley Bassey".

Il 21 giugno arriverà la pianista ucraina Inna Faliks, protagonista di un recital che spazierà da Tchaikovsky a Ravel. Definita dal New Yorker "avventurosa e appassionata", Faliks si distingue per la profondità poetica delle sue interpretazioni e per progetti audaci che fondono repertorio classico e contemporaneo. Recentemente ha pubblicato il memoir ’Weight in the Fingertips. A Musical Odyssey from Soviet Ukraine to the World Stage’ (Globe Pequot Press, ottobre 2023).

Gran finale il 5 luglio (ore 20,30) con la proiezione celebrativa di ’Tutti insieme appassionatamente’ (The Sound of Music), in occasione del sessantesimo anniversario del film. A rendere omaggio all’indimenticabile musical, la presenza speciale degli attori che da bambini furono protagonisti dell’opera: Angela Cartwright, Debra Turner, Nicholas Hammond, Duane Chase, Kim Karath.

Barbara Berti