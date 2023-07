Pastasciutta antifascista a Lastra

Appuntamento martedì 25 luglio (ore 20.30), a Lastra a Signa, con la "Pastasciutta antifascista per Mondo Convenienza". L’appuntamento è organizzato dalle sezioni Anpi di Signa e Lastra a Signa, con lo Spi Cgil Le Signe, al circolo Arci Macini di via di Carcheri 24. Un’occasione per far rivivere la festa a base di pastasciutta organizzata dai fratelli Cervi per la cattura di Mussolini, nel 1943. Oltre all’immancabile pastasciutta, il menù (15 euro adulti e 10 i bambini) si compone di antipasto toscano, cocomero e dolce. Il ricavato andrà a sostegno della lotta dei lavoratori di Mondo Convenienza. Per prenotare 339.725 0256 (Cristina) o 333.396 9039 (Ferruccio). Durante la serata letture di brani tratti da "I miei sette figli" di Alcide Cervi.