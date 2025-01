Passi avanti per il parco urbano. Il sindaco: "Pronto entro l’estate"

Vanno avanti, nonostante qualche ritardo, i lavori per il parco urbano di Bagno a Ripoli: con il recupero e valorizzazione di 9 nuovi ettari di terreno, uniti ai due dei Giardini I Ponti, formeranno un’unica fascia verde dal cuore del capoluogo ripolese fino alla frazione di Sorgane. "L’obiettivo è concludere i lavori entro l’estate – ha confermato il sindaco Francesco Pignotti intervistato a Toscana Tv -. Ci son stati dei ritardi fisiologici, ma potremo rispettare la scadenza estiva per la conclusione e inaugurazione del nuovo parco".

I due mesi circa di slittamento in avanti dei tempi, ha spiegato il primo cittadino, son stati causati sia dal meteo avverso e in particolare dalle piogge, sia "dal ritrovamento di decine di tonnellate di rifiuti anche pericolosi e che hanno richiesto un trattamento speciale. Ma ora li abbiamo smaltiti, liberando l’ambiente". La prima ’pietra’ del cantiere, simbolicamente rappresentata dalla piantumazione di due ulivi, risale a novembre del 2023. Il cantiere, affidato dal Comune di Bagno a Ripoli alla ditta Air Control Srl di Roma, richiede un investimento di oltre 3 milioni di euro di cui oltre 1,8 di fondi Pnrr per la rigenerazione urbana e 1,2 milioni di risorse comunali. Il grande giardino costeggiato dalla ciclabile passerà dietro l’antica pieve, andando a riempire quell’area nella quale il piano strategico del 2011 aveva previsto la realizzazione di un nuovo insediamento abitativo.

Sarà dotato anche di un percorso in legno lungo circa 700 metri: rialzandosi come un ponte naturale, ospiterà al suo interno un’area giochi, un punto ristoro e anche uno spazio biblioteca con posti per la lettura e lo studio all’aria aperta.