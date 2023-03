Pasqua di rinascita: si va verso il tutto esaurito

Ristoranti pieni, bar e pasticcerie presi d’assalto. Alberghi che nel weekend di Pasqua toccano già un tasso di occupazione che sfiora l’80%. Firenze si avvicina al tutto esaurito con numeri che si apprestano a superare addirittura quelli del periodo pre-pandemia. Secondo Jetcost le ricerche di voli da parte dei turisti europei sono aumentate del 20%, mentre quelle di alberghi sono aumentate del 30% rispetto alla Pasqua del 2019, l’anno prima della pandemia. Inoltre, gli utenti passano il 25% di tempo in più nella ricerca di diverse soluzioni, budget e date alternative, il che dimostra che c’è un interesse concreto e una reale intenzione di viaggiare. Sempre secondo Jetcost, Firenze, è diventata la quarta città più ricercata dai viaggiatori spagnoli, la quinta dei francesi e dai portoghesi, la settima dei britannici e la decima dei tedeschi.

"Siamo soddisfatti, il tasso di occupazione sfiora per il weekend l’80% - sottolinea Francesco Bechi, presidente Federalberghi Confcommercio Firenze -, i costi di materie prime, utenze, etc sono aumentati. Ma vogliamo essere positivi, questa stagione ci ridarà una boccata d’ossigeno. Finalmente ci siamo lasciati alle spalle il periodo della pandemia". "Sono tornati anche gli americani, i coreani, i giapponesi, gli indiani. Speriamo che possano tornare anche i cinesi" sottolinea Marco Verzì, presidente Federagit Confesercenti Firenze. "C’è tanta voglia di viaggiare e abbiamo già diverse prenotazioni di tour per il ponte di Pasqua" riprende.

Secondo la classifica del portale Vamonos-Vacanze.it, Firenze è la seconda città preferita dagli stranieri per il 2023. Subito dopo Roma e prima di Venezia. Secondo i risultati del sondaggio online condotto tra 4mila visitatori internazionali tra i 18 e i 65 anni, l’Italia è tra le destinazioni più amate. Lo è sicuramente per gli europei: il 78% dei francesi vorrebbe organizzare un viaggio in Italia, seguiti dal 73% dei tedeschi, il 66% degli inglesi e il 54% degli olandesi. A scendere, troviamo poi svizzeri (48%), austriaci (43%) e spagnoli (35%).

Rossella Conte