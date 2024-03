Pasqua con il volo della colombina. Domani il tradizionale mercatino

Anche nel Chianti, come a Firenze, il sacro si mischia al laico. Oggi, a Greve, alle 12, piazza Matteotti sarà attraversata dal passaggio della colombina partita dall’altare della chiesa di Santa Croce a Firenze per un viaggio benaugurale. L’evento si ripeterà a Panzano, martedì in Albis, con lo scoppio del carro in programma alle 19 nel piazzale della chiesa nella parte alta del paese. Da ormai oltre 50anni, invece, Pasquetta nel Chianti vuol dire un tuffo tra le cose del passato. Nel cuore di Greve prende vita, infatti, la 51ma edizione della tradizionale fiera amata dai collezionisti d’Italia: il "Mercatino delle cose del passato", una vetrina del tempo che fu che espone e raccoglie oggetti antichi e di modernariato. L’evento sarà arricchitoda una carrellata di oggetti anche in piazza Vassallo e da banchi alimentari e gastronomici in via Primo Maggio.