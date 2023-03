Parte del ricavato delle vendite dell’alga benefica Spirulina Becagli sarà destinato a Corri la Vita

Un nuovo compagno di viaggio per Corri la Vita: è Spirulina Becagli, l’alga dagli effetti benefici divenuta ormai una piacevole e salutare abitudine anche per tantissimi fiorentini. Da domani fino al 31 marzo il 15% delle vendite del prodotto in numerosi supermercati Unicoop Firenze (Novoli San Donato, Firenze Cimabue, Caracciolo, Gavinana, Ponte a Greve, Sesto Fiorentino) sarà devoluto a Corri la Vita, per sostenere l’associazione nelle sue attività di sostegno, cura e prevenzione del tumore al seno. "Da sempre ci impegniamo per trasmettere l’importanza dei valori della salute, dei corretti stili di vita, della sana alimentazione e della prevenzione – ricorda Eleonora Frescobaldi, presidente di Corri la Vita Onlus –. Un ringraziamento particolare a Tommaso Becagli per la sua attenzione a Corri la Vita: siamo certi che queste due settimane daranno grandi soddisfazioni, la Spirulina è ormai di casa anche in Toscana".