Firenze, 30 maggio 2020 - E' un'influencer molto speciale, anzi: è una "Inflorencer". Si tratta di Sara Innocenti, ovvero Sara's Florence, 28enne di San Donnino (alle porte di Firenze) che racconta l'arte e la cultura del capoluogo toscano in maniera ironica sul web.

In questi giorni, sta facendo il giro della rete un suo video in cui insegna "Le 10 regole per imparare il fiorentino", una lezione divertente su come e quando a Firenze e provincia si aspirino "c" (k) e "t" (la famosa "gorgia toscana"), si strascichino "c" e "g", si usi "si" al posto del pronome "noi", si dica "a me mi garba" e via dicendo. Alcune di queste "regole" sono tipicamente fiorentine, altre sono comuni anche ad altre zone della Toscana.

Ecco Sara innocenti, "inflorencer": l'influencer di Firenze / VIDEO

Nella sua pagina Facebook e nell'account di You Tube, Sara's Florence racconta (a modo suo) la vita dei Medici, il David di Michelangiolo o la Primavera di Botticelli al tempo del coronavirus. Un modo diverso, nuovo e divertente, di proporre la storia di Firenze. Laureata in lingue e letterature straniere, Sara è abilitata per fare la guida turistica e (almeno sul web) lo fa in maniera davvero creativa.