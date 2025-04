Parco più accessibile grazie al gioco donato in ricordo di Pietro

Il gioco del tris, un tunnel trasparente, un labirinto da seguire col dito e poi lo scivolo e la salita: il nuovo gioco accessibile installato ai giardini della Resistenza piace davvero molto ai bambini. In tanti ieri pomeriggio hanno voluto subito testare questa struttura nuova, colorata, divertente e inclusiva che ha suscitato l’entusiasmo ed è stato accolto con tanti battiti di manine e sorrisi. È un dono molto speciale per la comunità di Antella e in generale e rutta la cittadinanza di Bagno a Ripoli: è stato regalato da Paolo e Piera Zingoni. Su questo "Angolo del divertimento" – come è stato ribattezzato – c’è una targhetta che porta il nome di loro figlio, Pietro Zingoni. Classe 1974, se n’è andato troppo presto nel 2021. Ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua famiglia, ma anche il ricordo di tante risate che ora babbo e mamma vogliono condividere con le nuove generazioni. Proprio per questo hanno deciso di donare un gioco inclusivo: per allargare agli altri, in particolare ai bambini e alla famiglie, un po’ della spensieratezza che Pietro ha regalato a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Alla presenza dei familiari e degli amici, il sindaco Francesco Pignotti e l’assessore ai lavori pubblici Corso Petruzzi hanno inaugurato il gioco accessibile a tutti i bambini, dotato di pannelli colorati in grado di sviluppare l’interazione e le capacità sensoriali e cognitive. Il Comune ha provveduto a corredarlo di una nuova pavimentazione antitrauma. In questo modo il parco giochi pubblico, già molto apprezzato da bimbi, genitori e nonni, si dota di uno strumento sicuro e divertente in più. "Un ringraziamento di cuore ai genitori di Pietro Zingoni – hanno detto sindaco e assessore - un grande gesto di solidarietà".

Manuela Plastina