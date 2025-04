Parco di Pratolino. Visite guidate immersi nella storia

Torna la primavera e tornano anche le giornate all’insegna delle passeggiate all’aperto, magari con un picnic all’ombra del Colosso dell’Appennino, nel parco mediceo di Pratolino. E proprio a Pratolino da venerdì 25 aprile e fino all’8 giugno arrivano le visite guidate alla scoperta della storia e delle bellezze nascoste di un parco che ha fatto la storia di Firenze e dei suoi regnanti. Dai Medici ai Demidoff, dagli antichi ai moderni, quel sogno "alchemico" di Francesco I de’ Medici e il suo Giardino delle Meraviglie passando per i segreti e i misteri di un parco unico al mondo. Sono questi i lati che saranno approfonditi nelle sei giornate dedicate, con due visite guidate al giorno, che la Città Metropolitana offre gratuitamente ai cittadini e ai visitatori.

Sì, perché il parco fu voluto nel Cinquecento da Francesco I de’ Medici, figlio di Cosimo I che fu il primo Granduca di Toscana. Francesco I comprò la tenuta per farne la residenza della sua seconda moglie, Bianca Cappello, e ne creò una villa lussuosa, con un parco all’italiana ricolmo di giochi d’acqua, progettati dal Buontalenti. Poi la storia ha preso un altro corso e nell’Ottocento Ferdinando III fece abbattere la villa più stravaganti della famiglia Medici per trasformare l’enorme giardino all’italiana in un grandissimo giardino all’inglese. Il parco fu quindi venduto ai Demidoff, che ne ristrutturarono buona parte. Solo negli anni Ottanta del Novecento, però, il parco è diventato pubblico e oggi, di quella magnificenza, rimangono la Cappella, la grotta di Cupido, le Scuderie, la Villa Paggeria e le Gamberaie.

Per conoscerne la storia, i suoi segreti e le sue meraviglie, è possibile prenotare le visite per le giornate del 25 aprile, del 1° e del 25 maggio, del 2, del 7 e dell’8 giugno. Due visite al giorno, una alle 11 e una alle 16. Il calendario è consultabile sul sito www.cittametropolitana.fi.it/parco-mediceo-di-pratolino. Le prenotazioni vengono aperte dieci giorni prima ed è necessario scrivere a [email protected] indicando data, orario e nominativi dei partecipanti.

Lorenzo Ottanelli