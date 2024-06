Parco della Villa di Rusciano. Crescono il verde e gli alberi. Nuovi spazi dedicati agli orti

Il parco di Villa Rusciano, a Firenze, diventa una delle principali aree verdi cittadine per estensione, arrivando a dieci ettari. Il parco, si legge in una nota, è stato oggetto di un progetto di recupero di circa 250mila euro che aumenta in modo sensibile il verde e gli alberi, predispone spazi per gli orti urbani e sociali e riqualifica complessivamente l’intera area che si affaccia su via di Ripoli. "Un progetto davvero bello - commenta l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio che ieri mattina ha inaugurato il nuovo collegamento con via del Larione insieme alla presidente del Quartiere 3 Serena Perini e i ragazzi della scuola della zona - che rende questa parte di Firenze molto più verde e vivibile".