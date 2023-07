Parchi La città dei bambini diventa diffusa

Trentatré nuovi giochi nei parchi del territorio di Barberino Tavarnelle. Sono stati ultimati i lavori di installazione in otto diverse località per un investimento da 200mila euro che ha permesso al Comune di creare una Città delle bambine e dei bambini nelle frazioni e nei centri abitati. Un progetto partito a Vico d’Elsa con la creazione di giochi e attività ludico-motorie a contatto con la natura. La città delle bambine e dei bambini ‘fondata’ con il coinvolgimento di insegnanti, artigiani e artisti attraverso la realizzazione di percorsi di scoperta delle origini storiche del borgo, diventa patrimonio diffuso e ha messo radici in altre 8 aree. Complessivamente sono dunque 33 i nuovi giochi che la giunta Baroncelli ha instalalto, continuando ad orientare le proprie scelte politiche, sociali ed economiche per rispondere alle esigenze e ai percorsi di crescita culturale e sociale dell’infanzia. I giochi sono stati installati a Marcialla (piazza Brandi), San Donato in Poggio (via Senese e piazza del Pozzo Nuovo), Sambuca (piazza Gramsci), Barberino (pineta), Tavarnelle (piazza della Repubblica, Mocale), Vico (giardini pubblici), Zambra (giardini pubblici). Le aree si sono arricchite di giochi composti, molle, scivoli, altalene di ultima generazione, corredati di pavimentazioni in gomma antitrauma e anticaduta rinnovati, per il divertimento e l’attività all’aperto dei più piccoli.

Andrea Settefonti