"Parcheggio provvisorio per il Viola Park"

di Manuela Plastina

Bagno a Ripoli è pronta ad allestire un parcheggio provvisorio a disposizione di tifosi e utenti del Viola Park. Il sindaco Francesco Casini, rispondendo a un’interrogazione della consigliera Sonia Redini (Cittadinanza Attiva), ha spiegato una volta per tutte come l’amministrazione intende accogliere la mole di auto che arriverà con l’apertura della cittadella della Fiorentina. In attesa del futuro parcheggio scambiatore, che segue i tempi della tramvia, Bagno a Ripoli allestirà un parcheggio provvisorio nell’area aperta in via Granacci, dalla parte opposta rispetto al centro sportivo. "Non faremo due parcheggi distinti: ce lo ha chiesto la Soprintendenza per impedire altro consumo di suolo" spiega Casini. Sarà provvisorio e non saranno spesi soldi pubblici, garantisce anche in risposta alla raccolta firme organizzata nei giorni scorsi dall’associazione Arca in cui si contesta un presunto costo di 150 mila euro. "Quella cifra era legata a uno studio di fattibilità fatto dagli uffici comunali che non attueremo. Non ci saranno uscite dalle casse pubbliche perché l’area è pronta". Va solo tagliata l’erba e poco più. In corso di valutazione, il pagamento della sosta per gli utenti e anche un’ordinanza per una Zcs sperimentale che dedichi la sosta ai residenti nelle strade vicine ossia via Granacci, via delle Arti, via Don Perosi e limitrofe. La Fiorentina, sottolinea, "si metterà nella condizione di accogliere i pullman dei viola club". Casini ha anche annunciato che chiederà al Comune di Firenze di anticipare rispetto al tram la realizzazione della ciclabile dal cimitero del Pino al futuro capolinea. "Può essere un altro elemento di mobilità utile per raggiungere Bagno a Ripoli da Firenze e viceversa". Si sta anche lavorando sul trasporto pubblico locale "anche sfruttando il 23 o altre linee: in alcuni orari possono fare deviazioni".