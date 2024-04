Parcheggio facile e gentilezza diffusa? Ci pensano gli imprenditori di domani

Firenze, 04 aprile 2024 - Sono ancora studenti delle scuole superiori. Eppure aspirano già a diventare imprenditori di successo e domani tenteranno di convincere una giuria di esperti per portare avanti la propria idea imprenditoriale. I ragazzi di EYE (Ethics & Young Entrepreneurs), promosso da Artes LAB e Confindustria Toscana Centro e Costa, sono tutti studenti dell’Istituto Elsa Morante-Ginori Conti di Firenze, del Liceo Classico Santa Maria degli Angeli di Firenze e dell’Istituto Russell Newton di Scandicci. Dopo aver incontrato il mondo dell’imprenditoria e dell’innovazione attraverso workshop, testimonianze imprenditoriali e visite in azienda e ai luoghi dell’innovazione imprenditoriale, hanno imparato le basi dell’ideazione d’impresa fondata sull’etica. In gruppi di lavoro, hanno poi realizzato un business plan e i migliori sono stati selezionati per partecipare alla “Giornata delle idee” di Firenze. Ci sono soluzioni pratiche per molti problemi quotidiani, dal parcheggio facile attraverso un'app che monitora le aree di sosta alla diffusione della gentilezza, dall'individuare la propria taglia giusta nello shopping online alla promozione culturale senza limiti.

Saranno gli stessi studenti-imprenditori in erba a presentarle a una giuria. La migliore, più fattibile, concreta e originale, sarà premiata col Trofeo EYE Migliore Idea d’Impresa Firenze 2024 e con un premio del brand di moda fiorentino The Bridge, e poi approfondita attraverso una rete di professionisti e imprenditori, fino alla possibilità di diventare realtà. Gli studenti fiorentini vincitori del contest si sfideranno infine il 5 giugno nella sede della presidenza della Regione Toscana con gli studenti di Arezzo, Pistoia e Prato e del Mugello – territori dove il progetto EYE è attivo - per vincere il Trofeo EYE Toscana e il premio di 1000 euro promosso dalla società benefit Coleliwork. Durante la Giornata di domani saranno assegnate ai team di studenti ben 3 menzioni speciali, ossia quella ottenuta dai social (l’idea più votata sul profilo Instagram @eyeeuropa), dai mentor del progetto e dagli AlumnEYE, giovani che partendo dai banchi di scuola con il progetto EYE hanno poi avviato una loro attività imprenditoriale. Chi le ottiene, può concorrere alla finalissima regionale. Eye è promosso da Artes Lab e Confindustria Toscana Centro e Costa con il contributo di Fondazione CR Firenze e Rotary Club Firenze, la collaborazione di Murate Idea Park, dello startup studio Nana Bianca e il patrocinio del Comune di Firenze e del Comune di Scandicci.

Le idee che sono state selezionate per concorrere al contest finale e i loro ideatori sono: - BRAIN HUB App per migliorare lo studio di Eleonora Baldini, Eleonora Bigi, Carlotta Borgogni, Andrea De Filippis, Ginevra Giusti e Cesare Lazzeroni - KINDNESS soluzione digitale che stimola la diffusione della gentilezza di Alessandro Balsamo, Giada Romano, Edoardo Laganà, Emilia Colombari e Blerta Krasniqi - FIND MY PARK dallo smartphone un sistema per trovare parcheggi liberi a Firenze grazie a sensori di Lapo Alighieri, Mattia Belmonte, Martina Falugiani, Elisabetta Neri e Zoe Pecchioni - SPORTRUST Applicazione per la diffusione dello sport non agonistico di Neri Corsinotti, Ylenia Faraone, Ginevra De Bernardi, Aleksandra Mio, Lola Tarchiani, Sara Billi - ORENTUIN sistema digitale per ottimizzare le esperienze dei viaggiatori di Flavio Ciaschi, Arianna Francioni, Marcantonio Nencioni, Vittorio Sabatini e Sofia Ventura - FIT IN Sistema virtuale per verificare in tempo reale la taglia giusta negli acquisti online di Elena Montecchi, Caterina Ristori ed Eva Sarandria - SAFERIDE App che ti porta in auto dove vuoi anche quando non puoi di Syria Brunetti, Taddeo Curletto, Tommaso Greco, Sebastiano Pio Marseglia, Desirèe Tanfi - FLORENCEXBLIND software per migliorare l’esperienza culturale di Firenze di ipovedenti e non vedenti di Hillary Rodrigues Bezzi, Diego Gerini, Arabella Mariani, Sveva Fratoni, Ambra Passerini, Leonardo Santarelli e Enrico Zinelli Corsini - YOURDRIVER App che permette di rientrare in modo sicuro a casa con Alessio Casini, Simone Camellini, Gabriele Cherubini, Lorenzo Gelli e Alehandro Landi - VÈSTITI servizio on line per promuovere l’acquisto di abbigliamento nei negozi vicini a te di Pietro Capobianco, Tommaso Maurizi, Eleonora Piombanti, Guglielmo Silei e Giacomo Visone