Parcheggio a San Giusto. Dipalo all’attacco: "Opera essenziale"

Inserire il nuovo parcheggio di San Giusto nel piano triennale delle opere. E’ la richiesta della consigliera Maria Luisa Dipalo (FdI) (nella foto) che ha da mesi ha in sospeso una mozione sul tema. "L’avevamo presentata a novembre – ha detto – sperando che potesse essere discussa prima dell’approvazione del piano triennale delle opere pubbliche e nel bilancio del 2025. Ancora non c’è stata la possibilità di discuterne e spero si faccia in occasione del Consiglio del 16 gennaio. Manteniamo la mozione identica anche perché, benché il bilancio e il piano delle opere siano stato già stati approvati, è sempre possibile fare variazioni". Nel piano delle opere approvato non c’è menzione dell’area di sosta. L’Amministrazione preferirebbe chiudere prima tutti i cantieri aperti e poi aprirne di nuovi. "Ma a San Giusto – ha detto Dipalo – la situazione è diventata insostenibile e non possiamo attendere anni. Tra l’altro facendo l’intervento sul bilancio ho fatto presente che i parcheggi (non solo nel piano delle opere non c’è quello di San Giusto, ma non sono previsti nuovi parcheggi nemmeno da altre parti) sono fondamentali anche per il tema della sicurezza. Si parla tanto della Città a misura di Donne, di urbanistica di genere e non si contempla che una donna è quella che risente maggiormente della mancanza di parcheggi in prossimità della propria abitazione".