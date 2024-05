Pappagallo esotico tenuto in condizioni pessime. Carabinieri in azione, scatta il sequestro

Vaglia (Firenze), 3 maggio 2024 – Un esemplare di Ara Ararauna, un pappagallo tutelato dai regolamenti comunitari, è stato sequestrato dai carabinieri forestali nel comune di Vaglia a causa delle pessime condizioni ambientali in cui veniva tenuto.

La detenzione dell’Ara Ararauna è autorizzata soltanto per i pappagalli con anello inamovibile, comprovante la nascita in cattività e documento Cites d’accompagnamento che l’allevatore o il detentore deve mostrare al momento del controllo. E’ uno dei pappagalli di maggiore taglia con i suoi 86-88 centimetri, grazie anche alla sua lunga coda. E’ noto anche per la sua longevità, potendo raggiungere e superare i 70 anni.

I carabinieri, aiutati da un veterinario, hanno constatato le precarie condizioni di salute dell’animale per la perdita totale delle piume nella parte ventrale, la crescita non fisiologica delle unghie e del becco, nonché la detenzione in locali non idonei. Inoltre è stata riscontrata la somministrazione al pappagallo di medicinali e integratori non idonei, nonché scaduti.

Alla luce di quanto riscontrato i militari hanno proceduto al sequestro penale preventivo dell’Ara che è stato affidato in custodia ad una struttura idonea. Il proprietario del pappagallo è stato segnalato per il reato di maltrattamento di animali.