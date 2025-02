In preghiera per Papa Francesco, le iniziative a Firenze

Firenze, 25 febbraio 2025 – La Chiesa fiorentina in preghiera per Papa Francesco. Appuntamento il 27 febbraio, alle 21, nella basilica della Santissima Annunziata, con il rosario recitato dall'arcivescovo di Firenze, Gherardo Gambelli. "Ci raccogliamo in preghiera - dice l'arcivescovo - perché il Signore dia forza e conforto a Papa Francesco in questo momento di sofferenza e perché possa tornare presto e in pienezza al suo Ministero".

Tutte le parrocchie della diocesi e le comunità, si spiega in una nota, sono ancora invitate a pregare per sostenere nella prova il Santo Padre; l'Ufficio liturgico diocesano ha reso disponibile sul sito della diocesi alcune intenzioni di preghiera "Per la salute del Papa" predisposte dall'Ufficio liturgico nazionale della Cei.