Paolo Provvedi, l’anima di Convivium, riparte da Olio

Si può diventare esperti di olio extravergine d’oliva, così come si impara a conoscere i vini più raffinati? Sì, specialmente con l’aiuto di ristoratori che mettono "l’oro verde" al centro del loro mestiere e dei loro menù. E’ una delle mission di Olio Restaurant di Paolo Provvedi, veterano del celebre Convivium.

Dopo il trasferimento da Santo Spirito a via del Prato, il locale (con Carlo Lazzerini come direttore e Serena Bosi come maitre di sala), debutta proprio in questi giorni in un locale di Palazzo Corsini, a pochi metri dal triplice portone che racchiude il Brindellone protagonista dello Scoppio del Carro in Piazza del Duomo. Una casa nuova, che l’architetto Fabio Spadoni ha ri-dimensionato “in un intervento di art attak” utilizzando gran parte degli arredi già presenti in Palazzo Capponi, ma con l’inserto di elementi di novità arrivati dal vicino teatro del Maggio, per ricreare con arredi scenici e costumi un’atmosfera da dopo spettacolo. Ed è qui che si potrà imparare e distinguere le diverse varietà di olio, rigorosamente extravergine e del territorio, con degustazioni e lezioni tenute da esperti e da chef, che spiegheranno i criteri per abbinare l’olio ai piatti, proprio come avviene con i vini.