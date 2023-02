Panariello: "Con Maurizio ho tolto la maschera"

di Ilaria Ulivelli Sipario. E poi "grazie Maurizio". Alle prove al Teatro Verdi di Firenze arriva la notizia della morte del condottiero. Di colui che con il suo show aveva il potere di lanciare talenti nell’orbita spettacolare. Inattesa. Come un tonfo sordo dalle parti dell’anima. Proprio mentre l’attore, in tour nei teatri, celebra la sua carriera. E, in qualche modo, fa pace con il suo passato. Inaspettata, come le cose che non si vorrebbe accadessero. Per Giorgio Panariello il palcoscenico di Maurizio Costanzo è stato l’inzio del capitolo fondamentale della sua vita artistica, il principio di quella ’Favola mia’, il titolo dello spettacolo che adesso porta in giro, che lo ha sdoganato a mattatore della comicità, cancellando definitivamente quei perimetri regionali che andavano stretti alla sua spontanea dote di suscitare il riso e, come tutti i grandi, di andare in punta di piedi sull’orlo della malinconia. Al Maurizio Costanzo Show ci era arrivato da toscanaccio rodato, con le ossa da top player fatte in casa, già da più d’un decennio di successi. "Era una persona carismatica Maurizio, emozionante – racconta Panariello – La prima volta mi invitò tra il pubblico e sbagliò anche il mio nome. Ma io fui brillante, gli...