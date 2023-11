Palestra scuola Pertini . Si va verso la costruzione

Arriva il completamento della Pertini di San Giusto con una palestra da 400mila euro. Il vecchio spazio era stato utilizzato durante la pandemia per avere aule più grandi.

Al termine dell’emergenza Covid, la richiesta della scuola è stata quella di mantenere la cubatura delle classi per avere più comodità nella gestione degli allievi. Ma era chiaro che uno spazio per l’attività fisica dei ragazzi doveva comunque esserci. "Abbiamo raccolto la richiesta dei genitori – ha detto il vicesindaco, Andrea Giorgi – ma anche la necessità degli insegnanti, perché uno spazio del genere è comunque necessario per l’attività didattica.

Così al 30 novembre, con la variazione di bilancio inseriremo questo intervento. La progettazione è in corso, saranno sfruttati degli spazi esterni, noi metteremo le tamponature, il pavimento, gli impianti e gli arredi. Il costo totale è intorno ai 400mila euro".

La scuola è stata pesantemente ristrutturata negli ultimi mesi. Nell’estate sono già stati spesi 650mila euro per i miglioramenti antisismico, antincendio e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Per la realizzazione dei lavori il Comune di Scandicci ha ottenuto un finanziamento nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza Pnrr, dopo aver presentato richiesta di contributo per il progetto al Ministero dell’Interno per l’intero importo.

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione della primaria Pertini di San Giusto è stato anche asfaltato il piazzale esterno alla scuola, con un importo di 81.099 euro. "A inizio lavori – ha detto l’assessore all’Istruzione, Ivana Palomba – avevamo concordato con la scuola, con la dirigenza scolastica e con l’impresa esecutrice, che l’intervento si sarebbe dovuto concludere entro la prima campanella.

E così è andata. L’obiettivo dopo la riqualificazione è avere la scuola è ancora più bella, sicura, accogliente e colorata". L’amministrazione sta investendo molto nell’edilizia scolastica. Anche nel prossimo piano triennale delle Opere saranno 31,607 milioni investiti per questo settore. Secondo la pianificazione individuata in base alle necessità, i primi lavori previsti sui plessi scolastici, già il prossimo anno, riguardano un intervento per la scuola Gabbrielli di Vingone (miglioramento antisismico e impiantistica generale) e l’installazione dell’impianto di condizionamento al nido Bianconiglio.

