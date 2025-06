Danni causati dagli allagamenti. Prorogati i tempi per le domande

Era una richiesta che i comitati che riuniscono gli alluvionati campigiani facevano da tempo. E che hanno sempre perorato nelle varie assemblee o negli incontri avuti in tutti questi mesi con i rappresentanti dell’amministrazione comunale e della Regione. Così, con ordinanza commissariale firmata il 26 giugno, sono stati prorogati al 30 settembre 2025 i termini per la rendicontazione dei danni subiti in occasione dell’alluvione del novembre 2023 per quanto riguarda le domande di contributo di immediato sostegno (Cis).

Con la stessa ordinanza è stata disposta inoltre l’approvazione del quinto elenco dei cittadini ammissibili alla rendicontazione e del primo elenco di coloro che invece possono avere il contributo. Fino a poche settimane fa, infatti, e a un anno e mezzo da quella tragica alluvione, erano ancora tante le famiglie ancora in attesa di conoscere l’esito delle proprie richieste. Guardando invece a quanto successo pochi mesi fa, nel mese di marzo, è stato attivato di recente il portale della Regione Toscana per la ricognizione dei danni causati dal maltempo, sempre per i privati.

Una procedura che resterà attiva fino al prossimo 31 luglio e alla quale si può accedere rivolgensodi allo sportello polifunzionale del Comune di Campi in piazza Dante: tutti i mercoledì dalle 9 alle 13 sono in realtà due gli sportelli di supporto aperti per la trasmissione della richiesta e predisposti dall’amministrazione comunale. Per usufruire del servizio è necessario prendere un appuntamento telefonando al numero 055.8959408 oppure direttamente dal sito del Comune di Campi dove, unitamente al sito della Regione Toscana, si possono trovare ulteriori informazioni.

