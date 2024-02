Palestra comunale, tutto pronto. Apre il maxi impianto sportivo

Sarà inaugurata domani la nuova palestra comunale di Barberino Tavarnelle. Alle ore 11 tutto il mondo sportivo del Chianti si ritroverà nell’area di Bustecca, accanto al campo sportivo di Barberino per il taglio del nastro di una struttura tra le più capienti del territorio. Costata 2 milioni di euro, la palestra può ospitare diverse discipline indoor, dalla pallamano al basket, dalla pallavolo al karate, dalla ginnastica artistica al tennis ed è funzionale allo svolgimento degli allenamenti e delle partite degli sport di squadra. L’impianto è una tensostruttura in legno lamellare e contemporaneamente è stato realizzato un parcheggio in via Alessandro Manzoni con l’obiettivo di creare una zona di accesso all’impianto sportivo e alla nuova palestra. La tensostruttura è sostenibile e ha prestazioni ambientali ed elementi orientati a minimizzare i consumi e i materiali egli impianti sono finalizzati al risparmio energetico.

La struttura sarà da subito al servizio del mondo sportivo e delle società che la renderanno vitale tra le quali la Pallamano Tavarnelle, la Chianti Volley e l’Unione Polisportiva Tavarnelle. Sarà la Pallamano di Tavarnelle, con le sue squadre di cui una in serie A, a inaugurare il parquet domenica 18 febbraio con la partita contro Massa Marittima under 13, Campionato regionale federale e una contro Modena per il campionato nazionale di serie A Bronze. La palestra fa parte del campus sportivo di Bustecca dove ci sono la palestra della scuola primaria "Andrea da Barberino" e il campo sportivo Frosali.

Andrea Settefonti