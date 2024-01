Firenze, in 500 al corteo per la Palestina

Firenze, 13 gennaio 2024 – Circa 500 manifestanti sono partiti da piazza Santa Maria Novella a

Firenze per la manifestazione di sostegno al popolo palestinese promossa da 'Firenze per la Palestina’ in ricordo delle vittime dei bombardamenti dell'operazione 'Piombo fuso’ del 2008-2009, e in segno di protesta contro l'operazione attualmente condotta dalle forze armate di Israele nella striscia di Gaza, in seguito ai fatti del 7 ottobre. Fra i partecipanti, l'imam di Firenze Izzedin Elzir, che sfila dietro lo striscione dell'associazione Amicizia Italo Palestinese, e i consiglieri comunali di Sinistra Progetto Comune Antonella Bundu e Dmitrij Palagi.

I manifestanti stanno sfilando per le vie del centro di Firenze con striscioni e cartelli, scandendo slogan come "Palestina libera, Gaza Gaza vincerà”, “Netanyahu assassino”. Il corteo è poi arrivato in piazza Santissima Annunziata, unendosi al presidio dei 'Sanitari per Gaza’.

"Il nostro è un messaggio di solidarietà con il popolo palestinese, in particolare con i cittadini di Gaza: chiediamo di cessare il fuoco, abbiamo visto decine di migliaia di morti”, ha detto l’imam Izzedin Elzir. “Io chiedo - ha detto ai cronisti - a chi ha il potere di decidere: quanti morti ancora dobbiamo vedere per fermare questo massacro, questo genocidio? Io spero che chi ha un figlio o una figlia rifletta di fronte a questi morti”.