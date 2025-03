Palazzo Medici Riccardi. Atmosfere magiche tra suoni e racconti

Quante volte si percorrono gli spazi museali di un Palazzo storico, ammirandone l’architettura, i segni visibili lasciati dalle arti, ma non si considera per cosa quegli spazi erano stati creati. "La Galleria degli Specchi di Palazzo Medici Riccardi era il luogo delle danze e dei concerti, lo spazio dei ricevimenti, sotto lo sguardo di ninfe e sciamani dipinti sulla volta. Concerti e conferenze di cui presentiamo il calendario puntano a ricreare la giusta atmosfera per apprezzare ancora di più questo gioiello del nostro Palazzo" dichiara Claudia Sereni, consigliera della Città Metropolitana di Firenze delegata alla Cultura.

La capo della segreteria della sindaca, Alessia Bettini, e i responsabili delle associazioni coinvolte, hanno presentato il ciclo di concerti e conferenze ’Il Palazzo che suona’ e ’Il Palazzo che racconta’, promosso da Metrocittà e da Mus.e, che si svolgeranno da marzo a dicembre prossimo, grazie alla collaborazione di Amici del Conservatorio Luigi Cherubini, Scuola di Musica di Fiesole, Agimus di Firenze, Ensamble Minima Choralia, Scuola di Musica ‘Il trillo’, Associazione Musicale Fiorentina, Centro Arte Vito Frazzi e il Museo Mediceo.

"Siamo particolarmente orgogliosi di arricchire l’offerta culturale a Firenze e nella Città Metropolitana – spiega Alessia Bettini –. Spazi come questi vanno non solo ammirati ma vissuti con l’attenzione e la delicatezza che richiedono. Gli eventi che abbiamo preparato rispondono proprio a questa idea".

Per il ciclo ’Il Palazzo suona’ si parte il 7 (ore 17) con gli Amici del Conservatorio Luigi Cherubini e il concerto soprano e pianoforte dedicato alle donne compositrici (in collaborazione con il Consolato Repubblica Ceca e Conservatorio Cherubini); il ciclo ’Il Palazzo racconta’ partirà il 19 marzo (ore 17) con Francesca Fantappiè e Luca Priori sul tema ’Il potere in scena: Maria de’ Medici sul trono di Francia’. Tutti gli eventi sono gratuiti e ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.