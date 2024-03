"Palazzo del Podestà . Ennesimo scandalo Siamo pronti al sit-in"

"L’assemblea è stata importante perché ha permesso di capire quali siano le responsabilità dell’amministrazione di Dario Nardella nella scandalo del Palazzo del Podestà al Galluzzo". A parlare è Tommaso Pacciani, presidente del comitato organizzatore e candidato di Firenze Rinasce, in merito al partecipato incontro dei giorni scorsi. "Non era chiaro a tutti che fosse stata proprio la giunta fiorentina ad avere indicato alla Regione lo storico palazzo del ‘400 come possibile sede dei nuovi appartamenti residenziali, incurante del valore storico, culturale e affettivo del Palazzo - continua Pacciani – ma è stata la stessa assessore Albanese ad averlo spiegato in assemblea. Abbiamo chiesto, come comitato un incontro con il sovraintendente ma fino ad ora non ha ritenuto di doverci rispondere, riproveremo. Magari saremo costretti a fare un sit-in davanti a Palazzo Pitti per chiedere che anche la nostra voce e quella del mondo della cultura e dell’arte venga ascoltata".