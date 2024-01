Padre Ibrahim Faltas e la pace. Il Vicario della Custodia di Terrasanta parla di Israele e Palestina

E’ stato citato da Papa Francesco per ben due volte, una ad ottobre e l’altra pochi giorni fa durante l’Angelus quando ha ripreso il pensiero del Vicario della Custodia di Terrasanta, padre Ibrahim Faltas, sulla tragedia che si sta consumando in Medioriente: "Dobbiamo educare per la pace".

E così, lo stesso appello padre Faltas lo ha rilanciato a Firenze, ospite all’Innovation center del Rotary Club Fiesole in interclub con altri club fiorentini.

L’incontro, che si è svolto in collaborazione con la Fondazione Giovanni Paolo II, aveva come tema "Israele e Palestina: quale pace?".