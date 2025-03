Pacchi smarriti, che abbuffata. In centinaia a caccia dell’affare

Gli ‘acquisti al buio’ evidentemente piacciono. Ieri centinaia di persone si sono sobbarcate lunghe code per partecipare, al Centro commerciale I Gigli di Campi, a un’iniziativa inedita: ’La vendita dei pacchi smarriti’. Obiettivo dichiarato quello di aggiudicarsi, magari con pochi euro, oggetti di valore mai consegnati ai legittimi destinatari. Nel corner dell’azienda Pokajoia, leader in Francia della vendita di pacchi acquistati on line e smarriti o mai ritirati, allestito nella Galleria del centro, i visitatori hanno potuto scegliere i pacchi non recapitati, ancora sigillati, ed acquistarli al costo di 2 euro ogni 100 grammi o 20 euro al chilo.

Tra i clienti in coda molti giovani ma anche i più avanti con gli anni non si sono fatti spaventare e hanno atteso il loro turno: c’è anche chi si è fatto notare per avere portato con sé un pappagallo per ingannare l’attesa. Le scelte d’acquisto sono state diverse: alcuni hanno optato per portare a casa un solo pacco o due ma la maggior parte delle persone ha deciso di riempire interi cestelli con pacchi di diverse misure e pesi. Anche la spesa è stata variabile: da un minimo di 20 euro a cifre sostanziose, pari anche a 300 euro o più cercando di puntare, magari, a materiali griffati.

Tra gli oggetti trovati diverse borse, anche di marca, scarpe, giocattoli per bambini, capi di abbigliamento, orologi e profumi. C’è anche chi ha portato a casa uno smartwatch o un cellulare ma non tutti sono stati fortunati. Chi ha scelto, ad esempio, scatole piccole e rettangolari puntando ad un telefonino, magari di ultima generazione, in alcuni casi si è dovuto accontentare di tavolette deodoranti per il bagno e qualcuno ha anche avuto difficoltà a comprendere in cosa consistesse il contenuto.

In maggioranza le persone arrivate ieri provenivano da Firenze e dalla Piana ma diversi clienti erano partiti anche da altre province. Per chi volesse tentare la fortuna, la vendita nella galleria dei Gigli proseguirà nei prossimi giorni, fino al 9 marzo, con orario 9-22.

