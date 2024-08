Otto stranieri espulsi dall’Italia. Erano stati identificati in stazione, alle Cascine e all’Isolotto

La polizia ha espulso otto stranieri dall’Italia, con diverse modalità, negli ultimi 10 giorni. Ad agosto questura e Polfer hanno identificato in città circa 2mila persone, facendo particolare attenzione a Santa Maria Novella e vie limitrofe, alle Cascine, ai giardini della Fortezza, a San Jacopino e ai quartieri di Novoli, Isolotto e Gavinana. In tali controlli sono stati trovati 8 stranieri non in regola con gli obblighi sul soggiorno, la maggior parte con alle spalle diversi precedenti. Verso di loro sono state avviate le procedure di espulsione dall’Italia. Due sono stati accompagnati in un Centro per il rimpatrio, gli altri sei - non potendosi attuare il trattenimento per il cittadino straniero in attesa di rimpatrio - hanno ricevuto un Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.