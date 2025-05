Otto piazze per la cultura. Ex camping e Indipendenza eventi contro il degrado

Otto spazi estivi in cui la cultura (e non solo) sarà protagonista. Il Comune ha assegnato ad alcune associazioni fiorentine, attraverso un avviso pubblico, piazze e giardini della città dove si potranno svolgere attività artistiche e ricreative nei mesi da maggio a ottobre per i prossimi tre anni. Le aree individuate sono piazzetta dei Tre Re – affidata alle Serre Torrigiani che ha trasformato quel luogo degradato in un giardino nel cuore del centro storico –, piazza Tasso, con il cartellone di eventi organizzato dall’As Aurora, piazza delle Murate e il suo Caffè Lettaraio, e il giardino Nicolò Galli (in gestione all’associazione il Giardino di Marte) che sposterà le manifestazioni in programma (cinema, e musica dal vivo) un po’ più lontano dallo stadio Franchi per via dei lavori alla Curva Fiesole.

Ma ci sono anche delle new entry. Come piazza Edison (assegnata a Signordido Srl), piazza Indipendenza (Exit e associazione Off bar), i giardini di San Lorenzo a Greve e dell’ex campeggio di piazzale Michelangelo. Le prime due saranno ’le piazze della lettura’, con giochi per bimbi, cinema, presentazione di libri, concerti jazz e registrazioni di podcast. Ma tutte le attività, come imposto dal bando e chiesto da Palazzo Vecchio, dovranno terminare entro le 22.30 perché si tratta di luoghi abitati. "Una decisione, questa, per venire incontro anche alle giuste esigenze dei residenti", afferma l’assessore alla Cultura Giovanni Bettarini. Attività sportive, invece, a San Lorenzo a Greve, un nuovo spazio che ha voluto fortemente il Quartiere 3 e che sarà gestito da Asd Firenze Balla con DoctorPizza.

Infine, l’ex campeggio – che va a Ergonauth e Frida Srl – si trasformerà in un laboratorio di idee in cui si combineranno conoscenza, creatività e un pizzico di provocazione. "Ringraziamo per le proposte culturali e artistiche ricevute per questi spazi che nei mesi estivi si animeranno con eventi diversi un pò per tutti i gusti – conclude Bettarini – Abbiamo pensato di animare questi nuovi spazi per renderli sempre più vissuti e vivi, quindi anche più sicuri".

Ai luoghi appena assegnati si aggiungono i sei che hanno ancora la concessione in essere per precedenti bandi (il parco dell’Anconella, il giardino dell’Orticultura, il giardino delle Rose, l’Anfiteatro delle Cascine/prato della Tinaia, ponte San Niccolò-Pecori Giraldi, Parco di San Donato). Dal Comune si fa sapere che "la selezione ad evidenza pubblica che si è chiusa con le otto piazze date in gestione ieri è servita ad individuare soggetti interessati a realizzare presso gli spazi estivi messi nel bando una programmazione artistica-culturale e ricreativa con eventuale punto di ristoro".

Entro fine maggio avverrà l’allestimento delle piazze e dei giardini individuati dal bando così da far partire immediatamente la programmazione.

AnPassan