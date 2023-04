Ottaviano e Hawkins insieme Grandi firme al Pinocchio live Jazz

di Giovanni Ballerini

Il musicista italiano dell’anno nella classifica del Top Jazz e l’ex folletto del pianoforte di Oxford, classe 1981 sono oggi alle 21,45 al Pinocchio Live Jazz: il duo formato dal sassofonista Roberto Ottaviano e dal pianista Alexander Hawkins presentano al club di viale Giannotti l’ultimo album "Charlie’s blu skylight" per Dodicilune records. Un disco intenso ed elegante per omaggiare la musica multiforme e rivoluzionaria del grande Charles Mingus del quale lo scorso anno ricorrevano i cento anni dalla nascita. Il disco si conferma sincero atto di amore da parte del sassofonista pugliese per il geniale contrabbassista americano. Per realizzarlo ha rinnovato la collaborazione con uno dei suoi musicisti prediletti, il britannico Alexander Hawkins, stella lucente del nuovo pianismo internazionale. Anche il concerto fiorentino del duo sarà basato esclusivamente sul repertorio di Mingus, che viene scavato da Ottaviano e Hawkins con rara sensibilità e grande rispetto, mantenendo intatta la tensione e la profondità dell’originale. Roberto Ottaviano ha collaborato con tanti dei mostri sacri della storia del jazz, da Dizzy Gillespie, ad Art Farmer, da Mal Waldron a Chet Baker, da Enrico Rava a Keith Tippett e ha coltivato collaborazioni anche in ambiti vicini alla world music con artisti del calibro di Trilok Gurtu, i coreani Samulnori e il Canto Drums di Pierre Favre. Alexander Hawkins è tra i più giovani compositori scelti dalla London Symphony Orchestra per entrare a far parte del Soundhub programme, per il quale ha scritto varie composizioni eseguite per la BBC radio3. Il suo pianismo ha una cifra riconoscibile, tra le più apprezzate della scena internazionale. Nel suo percorso ha saputo ispirarsi ai grandi maestri come Art Tatum e Bud Powell, fondendo il loro insegnamento con quello di artisti più vicini alla sua più naturale predisposizione verso ambiti più contemporanei. Ingresso riservato ai soci Arci. Posto unico 13 euro, ma i minori di 25 anni entrano gratis fino ad esaurimento dei posti dedicati.