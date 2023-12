Ospedale Interventi e lavori. La ristrutturazione da 35 milioni

Ora non resta che aprire il grande cantiere. Dopo anni di attese, ritardi e polemiche, adesso i lavori di consolidamento sismico, di ristrutturazione e di ampliamento dell’ospedale del Mugello a Borgo San Lorenzo sono sempre più prossimi all’avvio. Nei giorni scorsi l’Azienda USL Toscana Centro ha fatto un altro passo decisivo, la conclusione della gara per l’affidamento dei lavori. C’è la ditta incaricata, ed è azienda di livello internazionale. La gara bandita per l’aggiudicazione dei lavori di "Ristrutturazione ed ampliamento con adeguamento sismico del Presidio ospedaliero del Mugello — Stralcio 1: ‘Centrale tecnologica, corpi in ampliamento e adeguamento sismico", alla quale avevano partecipato cinque aziende, è stata vinta infatti da Fincantieri Infrastrutture Sociali S.p.a., con sede a Firenze. L’azienda ha fatto un ribasso del 2,78 per cento, e si è quindi aggiudicata lavori per un importo di oltre 35 milioni di euro. Il sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute Mugello Paolo Omoboni sorride: "Questa è una notizia molto importante – dice -. Abbiamo il soggetto che dovrà eseguire il lavoro e questo è un ulteriore passo verso l’avvio dell’opera. È il frutto dell’impegno a trovare 46 milioni, gli ultimi 8 messi dal Presidente Giani. Ora dobbiamo recuperare sui tempi". Già, perché a rileggere impegni e scadenze, dichiarate solo pochi anni fa da Regione e USL, i lavori dovevano già essere prossimi al termine. Al momento non sono state indicate con esattezza le date di apertura dei cantieri, ma si conta che nei primi mesi del nuovo anno si possano vedere gli operai all’opera, accanto a medici, infermieri e pazienti. Perché il progetto è stato formulato in modo tale da mantenere in funzione l’ospedale mugellano con tutti i suoi servizi. E saranno lavori che dureranno circa cinque anni. La notizia dell’affidamento dei lavori è anche una buona risposta alle preoccupazioni espresse in occasione della recente "Agorà" tenutasi a Marradi, l’iniziativa presa dalla Società Salute Mugello per dare la parola ai cittadini.

Paolo Guidotti