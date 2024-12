Oscar del turismo, premiata la fiorentina Carlotta Ferrari

Firenze, 11 dicembre 2024 – Un pezzo di Firenze agli Oscar del Turismo. Carlotta Ferrari, General Manager di Fondazione Destination Florence ha ricevuto il premio “Donne del Turismo” agli MHR Tourism Awards, noti come gli “Oscar del Turismo”, riconoscimento che celebra a livello nazionale le eccellenze del settore turistico e dell’ospitalità italiana, riconoscendo le realtà che si sono distinte per qualità, performance e innovazione nell’ultimo anno. La cerimonia si è svolta lo scorso 10 dicembre al St. Regis di Roma. Ferrari ha ricevuto il premio dedicato alla memoria di Elena David, fra le più brillanti figure del mondo alberghiero italiano, per il suo eccezionale contributo nel settore e per aver lasciato un segno significativo nella comunità turistica nazionale. Carlotta Ferrari ha infatti ottenuto successi di spessore prima a Firenze e poi a livello nazionale. A partire dal 2010, nel corso degli anni ha trasformato il Firenze Convention Bureau, di cui è stata direttrice, da un piccolo consorzio con pochi soci che agiva solo nel campo congressuale, ad una realtà con oltre 300 imprenditori del settore ed un forte supporto delle istituzioni locali. Nel 2015 ha poi lanciato una nuova divisione, Tuscany for Wedding, riservata ai matrimoni internazionali, che resta un unicum nel panorama nazionale ed internazionale e nel 2023 ha contribuito alla trasformazione di Firenze Convention Bureau nell’attuale Fondazione Destination Florence, player di riferimento per attrarre il turismo di qualità a Firenze ed aiutare l’Amministrazione nella governance dei flussi. È inoltre presidente del Convention Bureau Italia, della quale è stata founder nel 2014, che oggi è partner del Ministero del Turismo e conta oltre 3500 imprese e 5 brand affermati a livello internazionale. “Sono molto orgogliosa di aver ricevuto questo premio dedicato ad una grandissima manager del nostro settore, che ho avuto la fortuna di conoscere personalmente e che ho stimato moltissimo – ha dichiarato Carlotta Ferrari. – Un riconoscimento nazionale così prestigioso è per me una conferma dell’impegno e la dedizione che metto da sempre nel mio lavoro, insieme ai miei collaboratori. Vorrei dedicare questo premio a tutti i Destination Manager italiani, con la speranza che questo ruolo sia sempre più riconosciuto e valorizzato in futuro”. Con oltre 300 candidature e 45 nomination suddivise in 15 categorie, gli Oscar del Turismo si presentano come un riconoscimento prestigioso e ambito. Il Microfono d’Oro, simbolo degli Oscar, viene consegnato a quei professionisti, aziende ed istituzioni che, negli ultimi 12 mesi, si sono distinti per eccellenza, innovazione e capacità di influenzare positivamente il settore. La cerimonia ha sottolineato l’importanza del comparto come motore economico e culturale del Paese, celebrando le eccellenze che contribuiscono a promuovere l’Italia nel mondo. Il turismo, infatti, contribuisce per oltre il 13% al PIL nazionale e dà lavoro a circa 4,2 milioni di persone, rappresentando un settore strategico sia per la crescita economica che per il rafforzamento dell’immagine internazionale del Paese. Nel 2023, nonostante le sfide globali, l’Italia ha accolto oltre 65 milioni di visitatori internazionali, posizionandosi tra le destinazioni più amate al mondo.